Zwei Steuer & verkehrte Lenkung: Skurrile Autos im Test
Ein Auto hat zwei Lenkräder, beim anderen funktioniert die Lenkung gar verkehrt. KURIER TV-Reporter Michi Baumgartner testet die wohl verrücktesten Autos des Landes.
Zusammenfassung
Es sind zwei wahrlich außergewöhnliche Autos: Das erste Fahrzeug ist mit zwei Lenkrädern ausgestattet: Eines vorne, das andere hinten. Das zweite Auto überrascht mit einer Lenkung, die verkehrt funktioniert – eine echte Herausforderung für jeden Fahrer. Action-Coach Jimmy Moser nimmt uns mit auf eine Abenteuer in Hollenbach, inmitten dem Waldviertel.
