Zwei Steuer & verkehrte Lenkung: Skurrile Autos im Test

Ein Auto hat zwei Lenkräder, beim anderen funktioniert die Lenkung gar verkehrt. KURIER TV-Reporter Michi Baumgartner testet die wohl verrücktesten Autos des Landes.
Von Michael Baumgartner
26.08.25, 14:13
Es sind zwei wahrlich außergewöhnliche Autos: Das erste Fahrzeug ist mit zwei Lenkrädern ausgestattet: Eines vorne, das andere hinten. Das zweite Auto überrascht mit einer Lenkung, die verkehrt funktioniert – eine echte Herausforderung für jeden Fahrer. Action-Coach Jimmy Moser nimmt uns mit auf eine Abenteuer in Hollenbach, inmitten dem Waldviertel.

