Am Donnerstag gerieten aufgrund der warmen Witterung - so früh wie schon lange nicht mehr - zwei Niederösterreicher am Klettersteig im Großen Höllental in Bergnot.

Die beiden jungen Männer waren ohne Klettersteigset und mangelhaft ausgerüstet in den Klettersteig eingestiegen. Aufgrund der fehlenden Ausrüstung und der steilen Schneefelder kamen sie schließlich nicht mehr weiter und setzten einen Notruf ab.

Eine Einsatzmannschaft der Bergrettung und die Alpinpolizei wurden gemeinsam mit der Flugpolizei alarmiert. Bei einem Erkundungsflug von Polizei und Bergrettung konnten die beiden auf rund 1.300 Meter geortet werden. Aufgrund des langen und gefährlichen Zustiegs wurde entschieden, die Personen mittels Tau zu bergen und im Weichtalhaus den weiteren Einsatzkräften zu übergeben.