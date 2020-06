Zukunftskonferenz vor neuem Teilnahmerekord

Krems – Noch nie haben sich so viele Menschen wie diesmal zu einer Tagung der Kremser „ Zukunftskonferenz“ angemeldet: 120 Personen wollen am kommenden Samstag über die Zukunft der Bildungsstadt mit beraten. Es könnten aber noch mehr werden.

In Vorträgen und Workshops geht es um das Thema „Bildungsstadt Krems – Quo vadis?“. Stadtverwaltung, nö. Stadterneuerung und Kremserbank laden in den Ferdinand Dinstl-Saal am Bahnhofplatz ein.

Referenten sind diesmal Fachhochschul-Gründer Heinz Boyer, Peter Baumgartner von der Donau-Universität, Karl Fakler, Leiter des AMS für Niederösterreich und Gottfried Wieland, Wirtschaftskammer-Obmann und gleichzeitig Wifi-Kurator.

„Inputs der Bürger aufnehmen, Netzwerke bilden und Ideen umsetzen – mit diesen Kernfunktionen ist die Zukunftskonferenz bereits zur Institution geworden. Zum diesjährigen Thema erwarte ich mir spannende Beiträge“, sagt die Kremser Bürgermeisterin, Landtagsabgeordnete Inge Rinke.

„ Krems hat sich als wichtiges Bildungszentrum etabliert. Unser Ziel ist es, dies mit konkreten Projekten weiter zu entwickeln“, sagt Vizebürgermeister Reinhard Resch.

www.krems.gv.at/zukunftskonferenz