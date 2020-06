Zubau im Nonseum: Mehr Platz für liebenswerten Unsinn

Herrnbaumgarten – Es nützt wirklich niemandem, das aber sehr gewissenhaft und mit aller Liebe: Das sagen die Betreiber des Nonseums in Herrnbaumgarten selbst. Seit dem vergangenen Wochenende haben ihre Gedankenüberschüsse noch mehr Platz: 300.000 Euro wurden in den Zubau investiert. Die 378,5 genial unbrauchbaren Erfindungen kommen somit so richtig zur Geltung.

„Epochale Weltverbesserungen wie der ausrollbare Zebrastreifen konkurrieren mit der historisch einzigartigen Knopflochsammlung. So und nicht anders kann man das Nonseum umschreiben“, sagt Landesrat Karl Wilfing. Geöffnet ist es an Donnerstagen und Wochenenden von 13 bis 18 Uhr.