Zu wenig Platz für Eishockey: Verein stellt Ultimatum

Klimawandel als größtes Problem

Die NÖ Eishockeylandesliga startete bereits Anfang November in seine aktuelle Saison. Aktueller Tabellenführer unter den neun Teams sind die Eisbären Trautmannsdorf.

Ein Problem mit dem alle Teams kämpfen ist der anhaltende Klimawandel. „Durch die warmen Temperaturen im November haben wir zum Beispiel in Stockerau oder Tulln große Probleme mit der Eisaufbereitung gehabt“, erklärt Oskar Swoboda, Sprecher der NÖ-Landesliga.

Denn den Luxus einer Eishalle genießen derzeit nur drei von neun Teams in der Liga: St. Pölten, Amstetten und Trautmannsdorf. Während die ersten beiden in ihren Städten eine eigene Eishalle haben, weicht Trautmannsdorf nach Bruck an der Leitha aus. „Die Hallen sind in Niederösterreich zwar super aufgeteilt, das hilft uns für den Ligabetrieb aber nicht“, meint Swoboda. In Mödling ist der Traum einer Eishalle erst vor kurzem endgültig geplatzt.

Die Hallen werden nicht nur von den Vereinen genutzt, sondern auch von Schulen und für den Publikumslauf. In St. Pölten kommt noch das Eishockey-Nachwuchszentrum des österreichischen Eishockeyverbandes hinzu.

Das fehlende Eis auf den Freiluftplätzen macht einen Ligabetrieb in Zukunft schwierig. „Und die Situation wird nicht besser. Hier fehlt in Niederösterreich ein grundsätzlicher Plan für die Zukunft des Eishockeysportes. Dadurch wird der Spielplan in der Liga immer dichter und ein Ligabetrieb für die Teams schwieriger“, kritisiert Sprecher Swoboda. In Mödling könnte zumindest ein überdachter Eislaufplatz kommen.