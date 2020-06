Zollhaus wird Jugendtreff: Zentrum sucht neuen Namen

Gmünd – Das grenzüberschreitende Jugendzentrum in Gmünd nimmt konkrete Formen an. Die Jugendlichen haben größtenteils die Gestaltungsfreiheit, das alte Zollhaus nach deren Wünschen und Bedürfnissen umzubauen und einzurichten. Dafür hat die Gemeinde das Gebäude am Grenzübergang Böhmzeil im Vorjahr um rund 40.000 Euro erworben. Die Kosten der Adaptierung werden mit maximal 100.000 Euro beziffert.

„Manche Zwischenwände wurden bereits herausgerissen, um mehr Platz im Inneren zu schaffen“, erklärt Bürgermeister Otto Opelka. Allerdings wolle man den Jugendlichen kein „tip-top-nagelneues, fertiges Zentrum“ vor die Nase setzen, sondern ihnen auch die Möglichkeit bieten, bei der Umgestaltung selbst mitzuarbeiten.

Schon am kommenden Freitag können die Jugendlichen zwischen 17 und 19 Uhr über den Namen und das Logo des Jugendtreffs abstimmen. Zur Auswahl stehen Vorschläge wie beispielsweise „Grenzgänger“, „You-z“ oder „Crazy“. Mehr Infos finden die Kids im sozialen Netzwerk Facebook unter „Juz Gmünd“.