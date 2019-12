Zigarettenautomat in Neunkirchen mit Knallkörper gesprengt

Ein Zigarettenautomat ist am Sonntagabend in Neunkirchen mit einem Knallkörper gesprengt worden. Noch in 25 Metern Entfernung wurden laut Polizei Teile des geborstenen Geräts gefunden. Zwei abgestellte Fahrzeuge wurden von Trümmer getroffen, der Gesamtschaden betrug etwa 15.000 Euro. Noch in der Nacht auf Montag wurden fünf Beschuldigte ausgeforscht, zwei von ihnen waren geständig.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr. Um welchen pyrotechnischen Gegenstand es sich genau handelte, war Gegenstand von Ermittlungen.

Nachdem der Automat gewaltsam geöffnet worden war, sollen die Verdächtigen Zigaretten gestohlen haben. Ausgeforscht wurden Männer im Alter von 18, 19 und 21 Jahren sowie eine 18- und eine 19-Jährige, alle aus dem Bezirk Neunkirchen.