Zehn Jahre und kein bisschen müde

Bischof und seine Bandkollegen sind dabei in den letzten zehn Jahren nicht untätig geblieben. Denn die Sets die „Floyd Division“ spielt, ändern sich von Jahr zu Jahr. So widmet die Band 2018 dem 45. Geburtstag des legendären Albums „The Dark Side of the Moon“. In diesem Jahr haben sich die Musiker für ihren zehnten Band-Geburtstag ebenfalls ein neues Set überlegt. Die Auswahl der Songs ist dabei nicht einfach, wie Bischof erklärt: „Zumindest für ein Jahr ist die Setlist gleichbleibend. Ich setze mich hin und überlege mir eine Setlist. Gerade für 2019 haben wir einige Songs einstudiert, die wir bisher wenig oder gar nicht gespielt haben. So ein Probenprozess dauert schon drei bis vier Monate. Aber da jeder von uns die Songs lange kennt, ist es einfacher.“

Am 2. März steigt in der Wiener SIMM City die große Jubiläumsshow. Die Nervosität hält sich für Bischof dabei in Grenzen: „In manchen Programmteilen bin ich schon sehr routiniert. Und bei neuen Songs ist es einfach die pure Vorfreude.“

Die Sitzplatzkarten für das Konzert sind bereits ausverkauft. Stehplatztickets gibt es auf oeticket.at