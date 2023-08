"Ybbser Charity Schwimmen": Jede Bahn kommt Kindern zugute

Am 26. August wird in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) für den guten Zweck geschwommen: Von 16 bis 22 Uhr findet im örtlichen Freizeitzentrum das erste "Ybbser Charity Schwimmen" der zuständigen ASKÖ-Sektion statt.

Schwimmerinnen und Schwimmer aus Hobby-, Kinder- und Vereinsstaffeln wechseln sich auf fĂĽnf Bahnen ab, ĂĽber den gesamten Zeitraum von sechs Stunden wird ununterbrochen geschwommen.

Hilfe fĂĽr Kinder

Alle gesammelten Spenden gehen direkt an die Kinder-Krebshilfe Wien, Niederösterreich, Burgenland. Der 1986 gegründete Verein finanziert damit unterschiedliche Projekte wie die Services "EOP" (externer onkologischer Pflegedienst) und "MPD" (mobiler psychologischer Dienst) sowie weitere Therapien.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind eingeladen, die Sportlerinnen und Sportler vor Ort anzufeuern. Auch fĂĽr das leibliche Wohl wird gesorgt.