XXL-Abbild des Dürer-Hasen soll Kreisverkehr schmücken

Waidhofen/Thaya – Tierische Kunstwerke sind in Waidhofen an der Thaya als Aufputz örtlicher Kreisverkehre gefragt. Zuletzt war es ein XXL-Waldrapp, der am Schnittpunkt der B 5 mit der B 36 aufgestellt wurde. Ein Riesen-Hase soll nun den öden Anblick des neuen Kreisverkehrs beim Einkaufszentrum „ Thayapark“ verschönern.

Aber nicht irgendein Hase wird in überdimensionaler Form errichtet, sondern ein hölzernes Abbild des berühmten Hasen von Albrecht Dürer. Der deutsche Künstler Georg Herold, der auch Prorektor der Kunstuni Düsseldorf ist, hat einen abstrakten Entwurf gestaltet und präsentiert. Er schlägt eine Holzskulptur vor, weil der Rohstoff dem naturnahen Charakter des Waldviertels entspricht.

Schon jetzt konnte Klaus Schröder, Direktor der Kunstsammlung „Albertina“ in Wien, als einer der Ehrengäste bei der Enthüllung des Kunstwerks gewonnen werden. In der Albertina ist Dürers originales Hasen-Bild ausgestellt.