Wohntraum für junge Menschen mit Handicap erfüllt sich in Amstetten

Was vor zehn Jahren in Amstetten mit der Gründung einer notwendigen Tagesstätte für junge Menschen mit Behinderung begann, wird nun mit dem Bau eines neuen Wohnprojekts auf die nächste Ebene gehoben. Die Wiener Non-Profit-Gesellschaft Assist baut ein früheres Physio- und Rehazentrum neben dem Amstettner Bahnhof in ein barrierefreies Gebäude mit 22 Wohnungen um.

Die lange Suche habe sich ausgezahlt, versichert Assist-Geschäftsführer Heinz Greier, bei der Präsentation des Projekts „I.Living“. Man habe ein Objekt in optimaler Lage gefunden. "Es ermöglicht den künftigen jungen Bewohnern und Bewohnerinnen die Bedürfnisse des täglichen Lebens – wie Arbeit, Bewegung, Einkäufe, Arzttermine oder einen Besuch im Bad – nahezu barrierefrei zu erleben“, so Greier. Damit könne man den jungen Menschen mit Körper- und Sekundarbehinderungen, die man ja in der Tagesstätte betreut, zu mehr Selbstständigkeit und Inklusion im Stadtleben verhelfen.

Im gekauften Gebäude, das im Kern völlig umgebaut und nachhaltig sowie klimafit saniert wird, herrscht Hochbetrieb. Im Sommer 2026 sollen die 20 Dauerwohnungen und zwei Kurzzeitwohnungen bezogen werden.

Ausschlaggebend für die Initiative waren Eltern des Vereins Chancengleichheit, die sich 2019 an Assist wandten, weil es zehn junge behinderte Menschen mit Bedarf an eigenständigem Wohnen mit Betreuungskonzept gab. Mittlerweile habe man 28 Interessenten für eine der Dauerwohnungen, so die zweite Assist-Geschäftsführerin Sylvia Eberdorfer-Kryza.