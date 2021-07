Wohnhausbrand in der Gemeinde Pernersdorf

Bis in die Morgenstunden ist die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag bei einem Wohnhausbrand in Karlsdorf in der Gemeinde Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) im Einsatz gewesen. Eine Nachbarin hatte gegen 21.30 Uhr einen Notruf abgesetzt. Minusgrade erschwerten laut Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn die Arbeiten, weil die Einsatzmittel rasch mit einer dicken Eisschicht bedeckt waren.

Das Feuer im hinteren Teil des Gebäudes wurde unter Atemschutz gelöscht, zusätzlich wurde das Dach im vorderen Teil des Hauses geöffnet, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Brandursache war vorerst unbekannt und Gegenstand von Ermittlungen. Im Einsatz standen sechs Feuerwehren mit 67 Mitgliedern. Verletzt wurde niemand.