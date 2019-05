„Wir müssen Gräben zuschütten“

Die 55-jährige Andrea Völkl ( ÖVP), vom Brotberuf Leiterin einer betreuten Wohneinrichtung, ging als große Wahlsiegerin aus der Gemeinderatswahl in Stockerau (Bezirk Korneuburg) hervor.

Damit beendete sie eine 75-jährige Vorherrschaft der Sozialdemokraten in der größten Stadt des Weinviertels. Im KURIER-Interview spricht sie über ihre Ziele und den „neuen Stil“, den sie in die Stadtpolitik bringen will.

KURIER: Die Wahl ist knapp ein Monat her. Die Stadtregierung steht. Heute Abend werden Sie als Bürgermeisterin von Stockerau angelobt. Fällt nun eine gewisse Last von ihren Schultern, oder kommt der Druck erst? Andrea Völkl: Die Freude am Wahltag war natürlich riesengroß. Der Lohn dafür, wie viel wir gelaufen sind und dass die Menschen von Stockerau das bestätigt haben. Mein Wunsch war, dass wir mit allen Parteien zusammenarbeiten. Das Übereinkommen ist unterschrieben und jetzt folgt die konstituierende Sitzung. Die letzten Wochen haben schon Kraft und Energie gefordert, aber ich freue mich jetzt auf die Arbeit, die auf mich zukommt.