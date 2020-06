„Wir erwarten keine Krise“

Von Flaute kann keine Rede sein. Robert Angel, Chef von MSC, Weltmarktführer in der Automatisierungs-Branche und die gut 150 Mitarbeiter in Korneuburg gehen über vor lauter Aufträgen. Schneller, präziser und vor allem kostengünstig produzieren ist die Herausforderung der Zukunft. „Man kann nicht sagen, dass wir eine Krise erwarten“, sagte Angel beim Betriebsbesuch von Umweltminister Nikolaus Berlakovich. Aber was macht ein Umweltminister in einer Fabrik, die Weltmarktführer in der Automatisierung ist. Egal, ob Schweißroboter in der Autofertigung oder die Flaschenabfüllanlage, SMC sorgt überall für Bewegung und Fertigstellung der Produkte. Und das ist auch der Grund für Berlakovichs Firmenbesuch. Die Firma sorgt mit permanenten Optimierungen dafür, dass Tausende Tonnen jährlich eingespart werden können.

„Ein Drittel der Energie kann eingespart werden“, sagt Clement Pucher, technischer Leiter, beim Rundgang durch das Werk. Dass die Fertigung der hoch präzisen Teile noch immer Handarbeit ist, davon konnte sich der Minister persönlich überzeugen. Berlakovich ließ sich von den Mitarbeitern zeigen, wie ein Maschinenmodul zusammengesetzt ist. „Kommt nicht jeden Tag vor, dass einem der Umweltminister über die Schulter blickt“, sagte Reinhard Woditschka und grinste.

Das Optimierungspotenzial wurde just in der Wirtschaftskrise 2008 entdeckt. „Da war mangels Aufträgen Zeit, die Fertigungsstraßen zu verbessern. Vorher hatten wir nur ein Modul nach dem anderen dazugestellt“, sagte Angel.