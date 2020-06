Winterunfall mit Rettungswagen

Zu einem schweren Verkehrsunfall wegen der winterlichen Fahrbahn ist es Mittwochfrüh im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich gekommen. Ein Rettungsauto ist bei Purgstall a. d. Erlauf frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Während die zwei Sanitäter in dem Rettungswagen und die darin befindliche Dialysepatientin nur leicht verletzt wurden, erlitt die Lenkerin des Pkw einen Oberschenkelbruch. Die Opfer wurden in die Landeskliniken Scheibbs und Amstetten eingeliefert.

In Niederösterreich haben sich am Mittwochnachmittag noch zwei weitere Verkehrsunfälle ereignet, die ein Todesopfer und einen Schwerstverletzten gefordert haben. Im Marchfeld war ein Pkw frontal gegen einen Lkw geprallt. Die Lenkerin des Autos kam ums Leben. Im Bezirk Wiener Neustadt krachte ein Pkw in einen Autobus. Der Mann am Steuer des Wagens wurde schwerst verletzt.