Wienerwaldsee-Leiche: Autohändler getötet

Seit dem Leichenfund vom Wochenende erscheint der Kriminalfall in einem völlig neuen Licht. Die vermeintliche Entführung ist nun ein Aufsehen erregender Mordfall. Laut dem Obduktionsergebnis hatte das Opfer so starke Schläge gegen den Kopf bekommen, dass es an einem Schädelbasisbruch starb. Danach wurde der 55-Jährige zerstückelt, die Leichenteile wurden beim Wienerwaldsee rechts und links von der Bundesstraße in den Graben geworfen. Spaziergängern war am Samstag schließlich der bestialische Geruch aufgefallen.

Der genaue Tathergang, vor allem, wo sich die Bluttat ereignet hat, wird zurzeit ermittelt. Milos N. wurde am 2. Juli gegen 15 Uhr zuletzt lebend gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er mit einem schwarz lackierten Mercedes E 220 CDI mit dem Kennzeichen W-44602Y unterwegs. Das Fahrzeug gilt seither als verschwunden. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) an die Wiener Polizei unter 01/31310/33800 .