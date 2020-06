Bei Streit um Hund biss Mensch zu

Richter Hans Barwitzius brachte die Sache auf den Punkt: „Der wohl einzige Fall in der österreichischen Justizgeschichte, wo es um einen Hund geht, das Opfer aber einen Menschenbiss abbekommen hat“. Der Prozess mit wahrlich kuriosem Inhalt wurde am Dienstag am Wiener Neustädter Landesgericht abgehandelt. Die Causa, bei der es unter anderem um den versuchten Raub eines „Kampfhunde“-Welpen ging, endete mit zwei Schuldsprüchen.

Tatort war die Gemeinde Ternitz im vergangenen Frühjahr. Ein 24-jähriger Hobby-Züchter verkaufte aus einem Wurf von zehn Mischlings-Welpen (eine Kreuzung von American Bulldog und American Stafford Terrier) ein Tier um 300 Euro an einen flüchtigen Bekannten. Bald erfuhr der junge Mann allerdings, dass es „seinem“ Hund bei dem neuen Herrl nicht sonderlich gut ergehen würde. Der Besitzer sei mit der Erziehung des Vierbeiners maßlos überfordert gewesen, erzählte man. Angebliche sollen Alkohol- und Drogenprobleme des Hundebesitzers schuld gewesen sein.