Wiener Neustadt: Bankmitarbeiterin wehrte Raubüberfall ab

Mit viel Mut und körperlichem Einsatz konnte eine Bank-Mitarbeiterin der Sparkasse in Wiener Neustadt am Mittwoch Morgen gegen 7.20 Uhr einen Bankraub verhindern. Zwei maskierte und bewaffnete Männer hatten ihr auf dem Weg in die Bankfiliale aufgelauert und wollten sie zwingen, Bargeld herauszugeben.