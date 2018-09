Wiener Motorradfahrer in Niederösterreich tödlich verunglückt

Ein Wiener ist am Mittwochabend bei einem Motorradunfall in Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) gestorben. Der 21-Jährige war kurz vor 20.30 Uhr auf der B1 Richtung Tulln vor einer Baustelle aus vorerst unbekannter Ursache gestürzt, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Der junge Mann rutschte über die Gegenfahrbahn unter einer Leitschiene auf eine Grünfläche, wo er liegen blieb.

Nachfolgende Motorradlenker leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 21-Jährigen feststellen.