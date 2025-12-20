Niederösterreich

Der neue Wiener Bischof predigte vor Frauen im Gefängnis

Erzbischof Josef Grünwidl besuchte die Justizanstalt Schwarzau.
Josef Grünwidl besuchte die Justizanstalt Schwarzau und hielt einen vorweihnachtlichen Gottesdienst.
20.12.25, 18:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mit gut 40 Insassinnen und zehn Bediensteten sowie Ehrengästen feierte der designierte Wiener Erzbischof Josef Grünwidl am Freitagabend einen vorweihnachtlichen Wortgottesdienst in der Justizanstalt Schwarzau.

46-221150253

Feierlicher Gottesdienst an einem Ort, an dem es sonst nicht viel zum Feiern gibt.

Vatikan bestätigt: Grünwidl wird Erzbischof und Schönborn-Nachfolger

In seiner Predigt betonte Grünwidl, dass Weihnachten etwas mit den Menschen am Rand einer Gesellschaft zu tun hat. Sie wären für Gott wichtig: „Gott steht an der Seite der schuldig Gewordenen.“

Bei seinen anschließenden Begegnungen mit Müttern und deren Kindern überreichte er auch Geschenke.

kurier.at  | 

Kommentare