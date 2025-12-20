Mit gut 40 Insassinnen und zehn Bediensteten sowie Ehrengästen feierte der designierte Wiener Erzbischof Josef Grünwidl am Freitagabend einen vorweihnachtlichen Wortgottesdienst in der Justizanstalt Schwarzau.

Feierlicher Gottesdienst an einem Ort, an dem es sonst nicht viel zum Feiern gibt.

In seiner Predigt betonte Grünwidl, dass Weihnachten etwas mit den Menschen am Rand einer Gesellschaft zu tun hat. Sie wären für Gott wichtig: „Gott steht an der Seite der schuldig Gewordenen.“

Bei seinen anschließenden Begegnungen mit Müttern und deren Kindern überreichte er auch Geschenke.