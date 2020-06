Wiener Büro entwirft Bürgerzentrum

Das Geheimnis ist gelüftet. Planer des neuen Bürgerzentrums in Böheimkirchen ist das Büro „NMPB Architekten“ aus Wien unter der Leitung von Sasa Bradic, Manfred Nehrer und Herbert Pohl.

Am Montagabend, nach Ablauf aller Einspruchsfristen, öffnete Bürgermeister Günter Eigenbauer das Kuvert und durfte selbst erstmals einen Blick auf den Namen werfen. Noch diese Woche will sich Eigenbauer mit den Architekten treffen um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Wie von den Bürgern gewünscht, wollen wir ein 3-D-Modell in Auftrag geben“, verspricht er.

Jüngere Projekte der Architekten waren unter anderem die Planung der FH St. Pölten, des Schulzentrums Krems und der Arbeiterkammer Wien.

Laut Juryprotokoll hätten unter anderem der „winkelförmige Baukörper“ als Abschluss der bebauten Unteren Hauptstraße, die Gliederung in Verwaltungs- und Saalteil, das lichtdurchflutete Foyer sowie die Möglichkeit, einen Festsaal auch erst in einer zweiten Phase dazubauen zu können, für das Projekt gesprochen.