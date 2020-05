Wieder fünf Einbrüche in Gebäude von Sportanlagen

Serie - Kein Ende der Einbruchsserie auf Waldviertler Sportanlagen: Sowohl in Raabs, Bezirk Waidhofen, als auch in Breiteneich, Bezirk Horn, sind Unbekannte in Kabinen- oder Kantinengebäude von Sportanlagen eingedrungen.

Rund 2500 Euro Schaden verursachten Einbrecher im Gebäude des Schäferhundevereins in Groß Siegharts, Bezirk Waidhofen in der Nacht zum Donnerstag. Sie schlugen ein Fenster ein, beschädigten zwei Metalltüren und stahlen etwas Geld.

Vermutlich in der Nacht zum 24. Oktober wurden in Raabs das Clubhaus und das Café des Tennisvereins, sowie das Gebäude des Fußballvereins aufgebrochen. Auch in diesem Fall dürften zwei Täter aktiv gewesen sein. Sie schlugen mit einem Metallständer das Fenster des Cafes ein und stiegen ein. Sie stahlen Wechselgeld aus einer Lade und zerschlugen Sparbüchsen, in denen das Personal Trinkgeld gesammelt hatte. Die Tür zum benachbarten Tennis-Clubhaus traten sie einfach auf, stahlen aber nichts

Beim Fußballverein kletterten sie über ein Tor und schlugen mit einer vor dem Gebäude abgestellten Heurigenbank das Fenster des Clubhauses ein. Auch hier stahlen sie Zigaretten.

Beim USV Breiteneich schlugen sie ebenfalls ein Fenster ein, nahmen aber nichts mit.