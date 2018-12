Wie man am besten zu den Ski-Rennen am Semmering kommt

Ab heute gastiert der Ski-Zirkus wieder am Semmering. Start ist um 10.30 Uhr mit dem ersten Durchgang des Riesentorlaufes der Damen. Der zweite Durchgang geht ab 13.30 Uhr über die Piste. Am Samstag folgt der Slalom der Damen, ebenfalls ab 10.30 Uhr. Wenn Sie dem US-Star Mikaela Shiffrin oder den Österreicherinnen Nicole Schmidhofer und Katharina Liensberger auf die Ski blicken wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um auf den Semmering zu kommen:

Mit der Bahn:

Die Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) bieten besondere Zugverbindungen ab Wien und Graz an. Um pünktlich für den ersten Durchgang an der Weltcup-Piste zu sein, gibt es um 6.58 sowie um 7.58 Uhr einen Zug vom Wiener Hauptbahnhof mit Zwischenstopp in Wien Meidling und Wiener Neustadt zum Semmering. Außerdem gibt es eine weitere Verbindung ab Wiener Neustadt um 8.02 Uhr.

Ab Graz geht es bereits um 6.26 Uhr los mit Zwischenhalten in Bruck an der Mur und Mürzzuschlag. Danach folgen Züge jeweils eine Stunde später.