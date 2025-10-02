Wicked feiert am Freitag Premiere in Baden

Kurz vor der österreichischen Erstaufführung des Musical-Welterfolgs „Wicked“ hat KURIER TV einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Stadttheaters Baden geworfen. Dort laufen die letzten Proben auf Hochtouren. Wir haben mit Darsteller:innen und dem Kreativteam über die Inszenierung und die besondere Atmosphäre gesprochen. Das Stück erzählt die Vorgeschichte zu „Der Zauberer von Oz“ und stellt Elphaba und Glinda in den Mittelpunkt – zwei junge Frauen, deren Wege sich im magischen Land Oz kreuzen. „Wicked“ gilt als moderne Parabel auf Freundschaft, Macht und Ausgrenzung. Die Bühne Baden zeigt dabei eine eigenständige Interpretation des Broadway-Hits – und macht neugierig auf die Premiere am Freitagabend.