Welttag der Bühnen-Wirtshäuser

Elf so genannte Bühnenwirtshäuser gibt es in Niederösterreich, drei davon im Weinviertel. Am 21. September warten sie und ein jeweiliger Trägerverein für ihre Gäste mit einem tollen Programm auf.

„Altes Depot“ in Mistelbach und der Kulturverein „Erste Geige“ haben die „Donauwellenreiter“ eingeladen. Sie bieten einen faszinierenden Sound von großer Strahlkraft, mit rasenden Wechseln zwischen Tango, Balkan und Minimal Music, Klezmer, Jazz und Latin.

„Remember: Serial Killaz“ lautet das Motto an diesem Abend im BABÜ in Wolkersdorf in Kooperation mit der Kulturinitiative BABÜ Wolkersdorf. Das Programm von Remember widmet sich ganz der Musik von Fernsehserien. Dabei können die Gäste mitraten, welche Titelmelodien sie gerade hören. Interaktionen und Diskussionen im Publikum sind durchaus erwünscht und erhöhen des Spaßfaktor an diesem Abend des Hör-Fernsehens.

Im „Gwölb“, in Korneuburg sind Papermoon zu Gast, die als ein fixer Bestandteil der heimischen Musikszene gelten. Präsentiert wird die neue Produktion des Wiener Pop/Folk Duos.

Unterstützt werden die Bühnenwirtshäuser von der Kulturabteilung des Landes und der Kulturvernetzung.www.buehnenwirtshaeuser.at