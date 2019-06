Weltrekord in Tulln: Kinder bauten größtes Nützlingshotel

Auch bei Schädlingen beliebt

Überall dort, wo es Nützlinge gibt, gibt es auch Schädlinge. „Daher wird das riesengroße Heim für Nützlinge nicht als Ganzes stehen bleiben, da sich sonst auch zu viele unerwünschte Insekten ansammeln würden“, heißt es von „Natur im Garten"-Pressesprecher Hans-Peter Pressler. In weiterer Folge werden die Nützlingshotels wieder voneinander getrennt und den Schulen mitgegeben. Diese können die Bauwerke dann in ihrer Gemeinde bzw. in der Nähe ihrer Schule montieren und so den Nützlingen ein Heim aus Schilf, Bambus und Holz bieten.