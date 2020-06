Welt ältester Hersteller von Zielfernrohren nun in NÖ

Guntramsdorf – „Wir sind in Guntramsdorf mit offenen Armen empfangen worden. Niederösterreich ist für uns die stärkste Region weltweit und der Jagdverband ist seit vielen Jahren einer unserer wichtigsten Partner“, lobte Robert Artwohl, Geschäftsführer von Kahles, am Freitag im Rahmen der Eröffnung des neuen Firmensitzes in Guntramsdorf. Als Welt ältester Hersteller von Zielfernrohren kann die Firma auf eine 114-jährige Geschichte und viele Innovationen zurück blicken. So stammt etwa das erste wasserdichte Zielfernrohr aus dieser Manufaktur.

Um auch in der Zukunft erfolgreich zu sein, hat der Mutterkonzern Swarowski rund 6,6 Millionen Euro in die neue Firmenzentrale in Guntramsdorf investiert. In einem Jahr Bauzeit wurde eine hochmoderne Produktionsstätte für 50 Mitarbeiter auf 2500 Quadratmetern geschaffen. Erfreut zeigten sich nicht nur die Vorstandsvorsitzende von Swarowski Optik, Carina Schiestl-Swarowski, sondern auch Landesrätin Petra Bohuslav und NÖ-Landesjägermeister Josef Pröll.