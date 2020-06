Weitere Überholspur für die stark frequentierte B 37

Gföhl – Die Arbeiten haben schon begonnen: Die Bundesstraße 37 soll im Gemeindegebiet von Gföhl, Bezirk Krems, auf einer Länge von 1,1 Kilometern eine zusätzliche Spur bekommen.

Das Land NÖ hat sich entschlossen, die Verkehrssicherheit auf der bedeutenden Waldviertler Verkehrsroute B 37 schrittweise durch Ausbauten zu erhöhen. Eines der Ziele ist, in weiteren Bereichen die Gelegenheit zum Überholen langsamer Fahrzeuge zu geben. Im Bereich Lengenfeld, bei Gföhl und Sperkental, gibt es die Möglichkeit bereits. Jetzt kommt ein weiterer Überholstreifen im Bereich Eisenberg-Rastbach dazu. Hier haben langsame Schwerfahrzeuge wegen des steilen Anstieges immer wieder für Rückstau gesorgt.

Auf einer Länge von insgesamt 1100 Metern wird die Fahrbahn auf etwas mehr als zwölf Meter verbreitert. Zu diesem Zweck muss auch ein Begleitweg abgetragen und neu errichtet werden. Zusätzlich ist es notwendig, die Entwässerungsgräben zu verlegen. So entsteht in Fahrtrichtung Krems ein zusätzlicher Fahrstreifen an der Südseite der B 37. Und zwar von der Kreuzung des Güterweges nach Eisengraben bis zur Kreuzung nach Rastbach.

Die Arbeiten kosten rund eine Million Euro und werden alleine vom Land Niederösterreich finanziert. Die Fertigstellung ist für Sommer 2012 angekündigt.