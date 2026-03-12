Weinviertler Schnellstraße: Sanierung bringt Sperren an Wochenenden
Die Sanierung der Hauptfahrbahn sowie Brückensanierungen auf der Weinviertler Schnellstraße S3 stehen dieses Jahr zwischen Stockerau Nord und Obermallebarn (Bezirk Korneuburg) an. Wegen der Bauarbeiten ist die Schnellstraße an einigen Wochenenden gesperrt.
Der Startschuss zu den Sanierungsarbeiten fällt am Freitag, 13. März. Während der überwiegenden Dauer der Arbeiten bleibt mindestens ein Fahrstreifen je Richtung für den Verkehr offen. Da aber auf der S3 zum Teil überhaupt nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung steht, ist es jedoch erforderlich, an einzelnen Wochenenden die gesamte Fahrbahn für die Sanierung zu sperren.
Leitschienen werden verlängert
Die Bodenmarkierungen werden erneuert, die Leitschienen werden verlängert, Anpralldämpfer werden errichtet. Zusätzlich werden mögliche Hindernisse, zum Beispiel Fundamente von Verkehrszeichen, zusätzlich abgesichert.
Richtungsfahrbahn Hollabrunn:
- Freitag, 13. März, 19 Uhr bis Montag, 16. März, 5 Uhr
- Freitag, 20. März, 19 Uhr bis Montag, 23. März, 5 Uhr
- Freitag, 17. April, 19 Uhr bis Montag, 20. April, 5 Uhr
- Freitag, 8. Mai, 19 Uhr bis Montag, 11. Mai, 5 Uhr
Richtungsfahrbahn Wien:
- Donnerstag, 14. Mai, 18 Uhr bis Montag, 18. Mai, 5 Uhr
- Freitag, 29. Mai, 19 Uhr bis Montag, 1. Juni, 5 Uhr
- Donnerstag, 4. Juni, 18 Uhr bis Montag, 8. Juni, 5 Uhr
- Freitag, 12. Juni, 19 Uhr bis Montag, 15. Juni, 5 Uhr
Sanierungsarbeiten dauern bis Mitte Juni
Dies erfolgt an insgesamt vier Wochenenden, zumeist von Freitag, 19 Uhr bis zum darauffolgenden Montag, 5 Uhr früh. Ausnahmen bilden lediglich die langen Wochenenden mit Fenstertagen zu Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Die Sperren werden im Vorfeld rechtzeitig angekündigt, die Umleitungen verlaufen über beschilderte Routen und erfolgen großräumig über Göllersdorf und Stockerau Nord.
Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Juni abgeschlossen. Die Asfinag investiert in diese Maßnahmen, die die Verkehrssicherheit erhöhen, 3,5 Millionen Euro.
