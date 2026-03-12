Weinviertler Schnellstraße: Sanierung bringt Sperren an Wochenenden

Die Sanierung der Hauptfahrbahn sowie Brückensanierungen auf der Weinviertler Schnellstraße S3 stehen dieses Jahr zwischen Stockerau Nord und Obermallebarn (Bezirk Korneuburg) an. Wegen der Bauarbeiten ist die Schnellstraße an einigen Wochenenden gesperrt.

Der Startschuss zu den Sanierungsarbeiten fällt am Freitag, 13. März. Während der überwiegenden Dauer der Arbeiten bleibt mindestens ein Fahrstreifen je Richtung für den Verkehr offen. Da aber auf der S3 zum Teil überhaupt nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung steht, ist es jedoch erforderlich, an einzelnen Wochenenden die gesamte Fahrbahn für die Sanierung zu sperren.

Leitschienen werden verlängert

Die Bodenmarkierungen werden erneuert, die Leitschienen werden verlängert, Anpralldämpfer werden errichtet. Zusätzlich werden mögliche Hindernisse, zum Beispiel Fundamente von Verkehrszeichen, zusätzlich abgesichert.