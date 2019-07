Weinviertler Brauerei feiert überschäumenden Erfolg

Erfolgsrezept

Bisher ist das Zebedäus Bräu nur ein Nebenverdienst für die beiden HTL-Absolventen. Ob daraus ein Vollzeitjob wird, ist sich Andre nicht sicher: „Denn man hat dann ganz andere Verpflichtungen und ist anders an die Brauerei gebunden. Aber es ist natürlich schon vorstellbar.“ Und die Richtung stimmt. Aktuell brauen die beiden 25.000 Liter Bier im Jahr. Tendenz steigend.

Für die beiden Bierbrauer aus Zellerndorf ist der Gerstensaft fast so wie „das eigene Kind“. Und so gesellten sich zum Weizenbier schnell weitere Sorten, um die Familie zu vergrößern. Das helle Lager mit dem schlichten Namen „Classic“ ist mittlerweile ein Verkaufsschlager. Hinzu kommen Schwarzbier, Christkindl-Bock zu Weihnachten und einige Spezialsorten wie das Kürbisbier. „Da wir in Zellerndorf und Umgebung jährlich das Kürbisfest haben, lag es nahe, dass wir dem auch ein Bier widmen“, so Andre. Diese Sorte wird es ab Oktober, pünktlich zum Kürbisfest, geben.