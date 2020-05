Vorsicht, Autofahrer: Verwilderte Hausschweine queren die B8

Die Wildschweinplage in den nö. Wäldern bringt die Jägerschaft an den Rand der Verzweiflung. Weil der Bestand an Schwarzwild regelrecht explodiert, nehmen auch die Wildschäden zu, wofür die Jäger zur Kasse gebeten werden. „Neben der Jagdpacht müssen wir jedes Jahr mehrere Tausend Euro Schadenersatzzahlungen leisten“, sagt Oswald Ablinger, der mit zwei Jagdkollegen ein 1000 Hektar großes Revier nahe Zwettl betreut.

Jetzt fordern mehrere Jäger die Erlaubnis, mit bisher verbotenen Nachtzielgeräten auf Wildschweinjagd zu gehen, um die Population reduzieren zu können, was dem nö. Landesjagdverband aber überhaupt nicht gefällt.

„Wir haben schon einiges probiert, um das Schwarz-wildproblem in den Griff zu bekommen. Aber trotzdem gelingt es uns nicht, die Bestände zu dezimieren. In der Nacht verlassen die Wildschweine die Wälder und richten in den umliegenden Feldern und Wiesen großen Schaden an“, sagt Ablinger. Auf der Suche nach Würmer, Käfer und Mais seien sie in der Lage, in einer Nacht eine Fläche von einem halben Hektar zu durchwühlen. Um gegen die Wildschweine gezielt vorgehen zu können, hoffen immer mehr Jäger, ein Nachtsichtgerät auf ihren Gewehren nutzen zu dürfen. Bisher sind solche Hightech-Geräte bei der Jagd verboten. „Aber damit könnten wir unabhängig vom Wetter und vom Mond erfolgreich auf die Pirsch gehen“, sagt Ablinger.

Auch dem Bezirksjägermeister Gottfried Kernecker ist der Kragen geplatzt: „Es darf nicht sein, dass die Jägerschaft ständig zur Kasse geben wird, aber die Möglichkeiten zur Abwehr nicht bewilligt werden.“ Er fordert, dass in akuten Fällen Nachtsichtgeräte über die Bezirksverwaltungsbehörde – auf Reviere und Personen beschränkt – erlaubt werden dürfen. „Das ist noch lange keine generelle Öffnung des Verbots“, sagt Kernecker. Rückendeckung bekommen die Jäger von Landwirten. „Wir haben schon bei vielen Riegeljagden im Vorjahr mitgeholfen. Aber das Problem ist, dass man mit solchen Jagden nur den völlig überhöhten Schwarzwildbestand halten kann“, sagt Dietmar Hipp, Obmann der Zwettler Bezirksbauernkammer. „Wir stehen voll hinter dem Wunsch der Jäger, Nachtzielhilfen einzusetzen. Mit einem präziseren Abschuss wird auch die Sicherheit erhöht“, betont Hipp.