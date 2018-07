„Wegen eines Hechtbisses sperren wir keine Badeseen“

Entspannt bleiben derzeit auch die Badeteichbesitzer im Waldviertel. „Wir werden jetzt sicher nicht in Angst erstarren, auch keine Hinweisschilder aufstellen, sondern appellieren an die Eigenverantwortung unserer Badegäste“, sagt Litschaus Bürgermeister Rainer Hirschmann, dessen Gemeinde den Herrensee im Ort gepachtet hat. Das Gerichtsurteil beweise aus seiner Sicht, dass „bei uns leider immer stärker amerikanische Verhältnisse zu spüren sind. Sobald uns ein ähnlicher Vorfall betrifft, hoffen wir, dass wir die Situation mit Hausverstand lösen können“, sagt Hirschmann und fügt hinzu: „Jedem Badegast muss allerdings klar sein, dass das Leben tödlich ist.“

Ähnlich reagiert Markus Reichenvater, Forstdirektor der Windhagschen Stipendienstiftung und Verwalter der Kampstauseen Ottenstein, Dobra und Thurnberg: „Theoretisch kann immer etwas passieren. Bisher hatten wir aber so einen Fall nicht“, sagt Reichenvater, der derzeit keinen Handlungsbedarf sieht. Angeblich seien auch Krokodile im Stausee, berichtet Reichenvater mit Augenzwinkern, bisher sei aber keines entdeckt worden. Der bisher größte Fisch, der in Ottenstein aus dem Wasser gezogen wurde, war vor zwei Jahren ein 2,2 Meter langer und 70 Kilo schwerer „Monsterwels“. „Wir werden jedenfalls die Situation im Blick behalten“, sagt Reichenvater. Raubfische im Badeteich seien für Christa Jager, Bürgermeisterin in Ottenschlag im Bezirk Zwettl ein „No-Go“. „Auch wir haben Fische in unserem Badeteich am Obereren Markt. Allerdings sind das Amurkarpfen, die unsere Schlingpflanzen fressen und dazu beitragen, dass die Wasserqualität im ökologischen Gleichgewicht bleibt“, betont Jager.

J. Weichhart, J. ZAhrl