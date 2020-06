Waschbären besiedeln das ehemalige Pandagehege

Gars – Etwas undankbar zeigten sich die beiden jungen Waschbären, die am Freitag das ehemalige Pandabären-Gehege in Gars, Bezirk Horn, beziehen durften: Sie bissen Bürgermeister Martin Falk bei ihrer Vorstellung in die Hand.

Dabei hat die Gemeinde das einst für Zwerg-Pandabären gebaute Gelände eigens her gerichtet, damit die Waschbären sich wohlfühlen.

Die Garserin Brigitta Gundinger hatte angeregt, dass nach dem Ableben der Pandabären leer stehende Gehege wieder zu besiedeln. Weil der Artenschutz keine Pandabären mehr erlaubt, fiel die Wahl auf mindestens ebenso possierliche Waschbären. Die wird Michael Chat in seiner Freizeit betreuen. Nun dürfen Garser Kinder Namen für die possierlichen Tiere vorschlagen.