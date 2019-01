Warnruf: „Die Miliz ist derzeit nicht mobil“

Es soll ein großes Fest werden, der Tag der Miliz am 15. Juni in der Landeshauptstadt St. Pölten. Rund 800 Soldaten aus ganz Österreich haben sich angesagt, um den Rathausplatz im Herzen der Stadt einen Tag lang in Bundesheergrün erscheinen zu lassen. Es gibt zudem Auszeichnungen für Unternehmen, Organisationen und Institutionen, die sich auf besondere Weise um das Milizsystem verdient gemacht haben, die Militärmusik spielt ein Platzkonzert.

Doch die Feier kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es um diesen Teil der Streitkräfte gar nicht gut bestellt ist. „Wir befinden uns seit einem Jahrzehnt in einer budgetären Notsituation“, betont Erwin Hameseder, Milizbeauftragter des Bundesheeres. Zwar sei die Motivation der 25.000 Soldaten hoch, doch es fehle an Ausrüstung und Fahrzeugen.

„Die Miliz ist de facto derzeit nicht mobil“, zeichnet der Generalmajor und Raiffeisen-Manager ein düsteres Bild der aktuellen Situation.