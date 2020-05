Wanted: 600 Fachkräfte für's Waldviertel

Der anhaltende Erfolg Waldviertler Wirtschaftsbetriebe stellt sie auch vor ein Problem: Sie suchen verzweifelt und oft vergeblich Fachkräfte - der KURIER berichtete. Anscheinend gibt es 600 offene Arbeitsstellen. Jetzt wollen Land und AMS gemeinsam in einem "Pilotprojekt Waldviertel" diese Schwierigkeiten zumindest verringern.



Im Rahmen eines Arbeitnehmergespräches mit Landeshauptmann Erwin Pröll Anfang September wurden verschiedene Maßnahmen erarbeitet. Als Folge daraus haben sich Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, die für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrätin Barbara Schwarz und der Leiter des AMS Nö, Karl Fakler, auf besonders intensive Zusammenarbeit im Rahmen eines Pilotprojektes Waldviertel" geeinigt.



Grundlagenarbeit hat die Waldviertel-Akademie unter Ernst Wurz geleistet. Sie hat bei Unternehmern den Bedarf erhoben. Als nächster Schritt werden die Daten gemeinsam mit dem AMS analysiert und die Anforderungsprofile mit arbeitsuchenden Personen in ganz Österreich verglichen. Gleichzeitig will das AMS laufende Qualifizierungsmaßnahmen adaptieren und noch besser an den Bedarf anpassen. "Der Fachkräftemangel ist nur einzudämmen, wenn alle Partner an einem Strang ziehen", kommentieren Bohuslav und Schwarz die Initiative.