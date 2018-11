Walpersdorf: Junges Design im Schloss

Niederösterreich ist das Land der Gründer. Pro Jahr versuchen rund 200 Jungunternehmer, ihre Ideen zu verwirklichen – und damit natürlich auch Geld zu verdienen.

Antonia Koch und Anna Lederleitner haben es ebenfalls gewagt. In den alten Gemäuern von Schloss Walpersdorf bei St. Pölten gründeten sie ein Start-up-Unternehmen, das vor allem durch ihre Leidenschaft für Reisen und Flohmärkte inspiriert wurde. Koch und Lederleitner, die an der New-Design-University in der Landeshauptstadt St. Pölten studiert, haben vor Kurzem ein Schmuckgeschäft eröffnet.

Gleich anbei befindet sich die dazugehörige Werkstatt, wo die Ringe, Halsketten, Spangen und Armbänder von Hand gefertigt werden. „Die Kunden können uns bei der Arbeit gerne zuschauen“, betonen sie.