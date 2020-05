Wallach stieß Frau in Stall zu Boden

Schwer verletzt – Mit schweren Kopfverletzungen endete für eine 35-jährige Pflegehelferin ein Unfall in einem Pferdestall in Hochwolkersdorf. Die Frau war Montagnachmittag dabei, ihren an einer Augenentzündung leidenden Wallach eine Salbe auf die Entzündungsstellen zu schmieren. Dabei dürfte das Pferd unruhig geworden sein. Der Wallach drückte die 35-Jährige gegen eine Wand, worauf sie schwer verletzt in dem Stall liegen blieb. Sie wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Da es keine Zeugen gibt, kann über den Vorfall derzeit nur gemutmaßt werden.