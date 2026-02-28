Horner Pfarrer ist neuer Leiter des Benediktinerstifts Altenburg

Das Stift Altenburg hat einen neuen Leiter: Der Pfarrer von Horn, Albert Groiß, wurde zum neuen Administrator für drei Jahre gewählt.

Die zwölfjährige Amtszeit von Abt Thomas Renner als Abt des Stifts Altenburg war abgelaufen, so wählte der Konvent des Stifts am 23. Februar seinen Nachfolger. Den Vorsitz hatte Abtpräses Johannes Perkmann aus dem Stift Michaelbeuern. Die Wahl fiel auf den Horner Pfarrer und Moderator des Pfarrverbands Horner Becken, Pater Albert Groiß. 12. März: Schlüsselübergabe fürs Kloster Wie auf der Homepage des Benediktinerstiftes zu erfahren ist, hat der Pater der Wahl nach einer Bedenkzeit zugestimmt. Somit empfängt er am 12. März den Schlüssel für das Kloster. Bei dieser offiziellen Amtsübergabe wird seinem Vorgänger Abt Renner Dank für seinen Dienst ausgesprochen.

Pater Albert Groiß hat die Leitung des Stifts Altenburg übernommen.

Seelsorge mit Unterstützung Groiß hat mit 1. März 2012 als Pfarrer die Seelsorge der Bezirkshauptstadt Horn übernommen, danach übernahm er Mödring als Zweitpfarre. Als sich der "Pfarrverband Horner Becken" im Jahr 2020 aus acht Pfarren formierte, wurde Pater Albert von Diözesanbischof Alois Schwarz zum Moderator bestellt. Neben Horn und Mödring war der Geistliche nun auch für die Altenburger Stiftspfarren Strögen-Frauenhofen, Röhrenbach, St. Marein, die Diözesanpfarre Dietmannsdorf und die Titularpfarren des Stiftes Klosterneuburg St. Bernhard und Neukirchen zuständig. Als Priester unterstützen ihn dabei Pater Clemens Hainzl als Vikar und Pater Shyne Kurian als Kaplan, Christian Zeitlberger ist im Pfarrverband Pastoralassistent. In den vergangenen zwölf Jahren hatte Pater Albert im Kloster die Aufgabe des Kantors bei der Stundenliturgie der Mönche inne und war Bibliothekar sowie Archivar des Stiftes.

„Als neue Herausforderungen erwarten mich nun wirtschaftliche Fragestellungen und die Festigung der Klostergemeinschaft, damit wieder neue junge Mitglieder andocken können und Leben in die alten, durchbeteten Klostermauern einhauchen." von Albert Groiß neuer Administrator des Stifts Altenburg