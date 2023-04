„Wald/4-Festival“ stellt Randerscheinungen ins Zentrum

Das scheinbar Nebensächliche, bekommt eine neue Rolle, wenn man es bewusst in den Mittelpunkt stellt. Es kann damit seine Bedeutung verändern. So auch beim „Wald/4-Festival“. Die Kulturvernetzung NÖ bringt jedes Jahr in einem anderen niederösterreichischen Viertel die Kultur vor die Haustüre der Menschen.

Von 12. Mai bis 15. August laden 47 einzigartige Projekte unter dem Motto „Randerscheinungen“ zum Kunst- und Kulturgenuss im Waldviertel ein. Was wäre, wenn man den „Rand“ einfach verschieben würde?

Diese Frage stellt sich das Festival mit seinem Programm. 110 Veranstaltungen finden in diesem Rahmen an 45 verschiedenen Orten im Waldviertel statt. Die Ideen hinter den einzelnen Projekten haben ihren Ursprung in der Region und sollen in ihrer Vielfältigkeit ein Publikum aller Generationen und Interessensgebiete erreichen. So werden an außergewöhnlichen Orten neue Welten mit Musik, Film, Literatur, Theater und Tanz, virtuell und ganz real geschaffen.