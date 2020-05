Wirtschaftsschule bietet Ausbildung zum Sportmanager als neuen Schwerpunkt an

Wir bleiben die kaufmännische Schule schlechthin, geben uns ergänzend aber zwei neue Profile.“ So beschreibt Franz Hofleitner, Direktor der Handelsakademie in Waidhofen an der Ybbs, die neue Ausrichtung seiner Institution. Ab dem kommenden Schuljahr wird sich die fünfjährige Ausbildung in die beiden Sparten „Business“ und „Sport“ spalten.

Der Business-Zweig im neuen Lehrplan ist reich bestückt mit den Themenfeldern digitaler Arbeitsplatz, Bewerbung, Soziale Medien, Jobbörse, Übungsfirma oder Betriebspraktika. Der Zweig Sport-HAK kooperiert eng mit örtlichen Vereinen und Leistungszentren. Die tägliche Turnstunde wird Realität. Neben der kaufmännischen Ausbildung sollen die Schüler Qualifikationen im Sportmanagement, als Fitness-Instruktoren oder als Trainer erwerben. In beiden Bereichen werden die moderne kaufmännische Ausbildung, solide Allgemeinbildung, sowie zwei Fremdsprachen bis zur Matura weiter Basis bleiben. Morgen, Freitag, stellt sich die Schule beim „Tag der offenen Tür“ von 13 bis 19 Uhr vor.