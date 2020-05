Schwammerlaltar wird eröffnet

Rund 80 Sorten frische, eßbare Pilze sind es heuer, und es ist damit der größte Zeller Schwammerlaltar aller Zeiten. Schon seit der Früh schuf in künstlerischer Kleinarbeit die Mesnerin Gerti Schneckenleitner unter Anleitung von Pfarrer Reinhard Kittl zum 17. Male diese in Europa wohl einmalige Erntedankdarstellung. Es musste diesmal sogar angebaut werden, um die ganze Fülle zeigen zu können. Dieser Altar ist auch eine regelrechte "Lehrkanzel", wird doch jeder Pilz mit Namen beschriftet.

Am Sonntag, nach der 8 Uhr Messe in der Pfarrkirche Zell (ca. ab 9 Uhr) wird der Altar zur freien Besichtigung bis 18 Uhr freigegeben. Und es gibt neben dem "Spät"- Sommer-Steinpilz noch eine besondere Rarität am Altar zu bewundern. Ein besonders rühriger "Ybbstaler-Pilzsammler" hat zudem 3 herrliche Exemplare im Ybbstal gefunden und dem Pfarrer für seinen Altar übergeben. Einmalige Stunden sind daher morgen in Waidhofen zu erleben.