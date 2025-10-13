Datum fixiert: Wann in St. Pölten gewählt wird

Das lange Warten scheint beendet: Wie der KURIER am Montag aus dem Rathaus erfahren hat, konnte ein Termin für die anstehende Wahl in der Landeshauptstadt gefunden werden. Am 25. Jänner 2026 sollen die St. Pölterinnen und St. Pöltner zu den Wahlurnen schreiten.

Den Wahltermin plant Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) bei der kommenden Sitzung des Stadtsenats am 20. Oktober zu thematisieren. "Mit dem Wahltermin im Jänner – exakt fünf Jahre nach der letzten Gemeinderatswahl – ist ein kurzer und hoffentlich fairer Wahlkampf gewährleistet", so Stadler. Bis dahin habe man seitens der SPÖ noch einiges vor. "Bereits in den nächsten Sitzungen von Stadtsenat und Gemeinderat gilt es, wichtige Beschlüsse zu fassen", stellt das Stadtoberhaupt in Aussicht.

Erstmals seit Jahren wird die Gemeinderatswahl nicht vorgezogen, sondern nach hinten verschoben. Die Wahlen 2011, 2016 und 2021 fanden jeweils früher als gesetzlich vorgesehen statt. Diesmal ließ die SPÖ unter Stadler die Fristen verstreichen. Seitens der ÖVP war man aus diesem Grund Anfang Oktober von einem Wahltermin erst Mitte Februar ausgegangen.