Waffen und Munition: Überraschender Fund bei Entrümpelung

In einem leer stehenden und unbewohnten Haus in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) sind am Montag von Mitarbeitern einer Entrümpelungsfirma zahlreiche Waffen und Munition gefunden worden. Die Herkunft ist nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich nicht geklärt. Die Sammlung dürfte aus dem Besitz des im Frühjahr 2019 verstorben Hausbesitzers stammen.

Insgesamt wurden etwa 40 Stück CO2 Waffen (Kriegsmaterial-Nachbau), mehrere Gewehre, Munition sowie auch ein Panzerabwehrrohr sichergestellt. Im Einsatz standen Beamte der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf, des EKO Cobra und des Entschärfungsdienstes des Innenministeriums. Die Waffen werden der Bezirkshauptmannschaft Mödling übergeben.