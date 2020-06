Waffen, Sprengstoff, Kriegsrelikte: Viel Arbeit für Entminungsdienst

Gewalt in der Familie brachte die Polizei in Hohenberg, NÖ, auf die Spur eines Mannes, der ein ganzes Waffenarsenal besaß. Die Ermittler fuhren zur Wohnadresse des 50-Jährigen, der seine Frau geprügelt haben soll. Der ehemalige Chemiker hielt sich beim Eintreffen der Beamten in einem Gartenhaus auf. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.