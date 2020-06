Wachau-Durchfahrt wird drei Tage lang gesperrt

Spitz – Ihrem Abschluss gehen die Bauarbeiten am Hochwasserschutz für die Gemeinde Spitz in der Wachau zu. Nun ist noch eine letzte Hürde zu nehmen: Wegen Asphaltierungsarbeiten muss die Durchfahrt durch die Wachau am Nordufer für fast drei Tage – von Mittwoch, dem 2. bis Freitag dem 4. Mai – komplett gesperrt werden. Selbst die Zufahrt bis vor Spitz wird von Krems und Melk aus nur teilweise möglich sein.

Betroffen von der Arbeit ist die Kreuzung der Bundesstraße 3 mit der B 217, die in den Spitzer Graben führt. Hier musste der Zufluss des Spitzer Grabens in die Donau, wegen der Gefahr von Rückstau bei Hochwasser aufwendig abgesichert werden.

Jetzt benötigt der Bereich einen neuen Straßenbelag. „Wir werden bis spät in die Nacht arbeiten, um das so schnell wie möglich durchzuziehen“, versichert Hochwasserschutz-Projektleiter Reinhard Joksch.

Der Schwerverkehr wird in diesen Tagen über die B 33 am Südufer der Wachau bzw. über das Waldviertel umgeleitet.

Jetzt hoffen Polizei und Bauleitung, dass das Wetter freundlich bleibt. Denn wenn es zum geplanten Zeitpunkt zu stark regnet, kann nicht asphaltiert werden und die Arbeiten müssen auf einen Ersatztermin in der folgende Woche verschoben werden.

2008 begannen die Arbeiten an dem größten Hochwasserschutz-Projekt in der Wachau.