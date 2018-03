Von der Stinkstadt zur Glanzstadt: Bauboom in St. Pölten

Dass in den vergangenen Jahren Kräne das Stadtbild mitprägten, hat vor allem einen Grund: Es wird sehr viel gebaut. Die Zahlen bestätigen das. Wurden im Jahr 2002 noch 141 Wohnhaus- und Reihenhausanlagen errichtet, waren es im vergangenen Jahr schon 452.

Dazu kommt, dass große Projekte erst noch vor ihrer Umsetzung stehen. Am ehemaligen Areal der Glanzstoff etwa, die in früheren Zeiten dafür sorgte, dass an manchen Tagen der Geruch von faulen Eiern über der Stadt lag, sollen mindestens 1000 Wohnungen entstehen. Glanzstadt soll sie dann heißen. Nicht weit davon entfernt, in der Nähe der Viehofner Seen, sind es noch einmal 500. Insgesamt sind es rund 4500 Wohneinheiten, die in den kommenden Jahren geschaffen werden sollen. Das Ende der Fahnenstange ist damit aber noch nicht erreicht. Bürgermeister Matthias Stadler betont gerne, dass man noch über genügend Flächenreserven verfüge, die genutzt werden können.

Zwar sind die Mietpreise im Steigen begriffen, zieht man aber Vergleiche mit Wien, Salzburg oder Innsbruck, liegt man noch im unteren Bereich. Aber auch der Blick auf jene Städte, die einwohnermäßig über eine ähnliche Größe verfügen, zeigt, dass St. Pölten zum Beispiel nur ein unwesentlich teureres Pflaster als Wels ist. „Das Wohnbauvolumen wirkt sich preisdämpfend aus“, sagt Immobilien-Profi Paul Edlauer. Begehrt seien vor allem auch Immobilien, von denen man den Bahnhof in ein paar Minuten zu Fuß erreiche.