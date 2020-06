Volleyballer Krejci geht: „Es ist Zeit zurückzutreten“

Rücktritt – Stefan Krejci tritt mit dem Ende der laufenden Saison, also am 30. Juni, als Obmann des VCA HYPO Niederösterreich zurück. Das gab er dem Vorstand am Dienstag bekannt. „Volleyball war 20 Jahre lang fixer Bestandteil meines Lebens, aber meine Prioritäten haben sich einfach verändert“, begründet der Sportler seinen Entschluss. Er hätte „viel und intensiv“ darüber nachgedacht, aber „wenn man das Gefühl hat, alles, was für einen möglich war, erreicht zu haben und wenn es auch Gewissheit ist, dass man das einem übertragene Amt nicht mehr mit dem Einsatz und der Leidenschaft ausüben kann, wie es dieses verdient, ist es Zeit zurückzutreten“.

Zusätzlich betonte er, dass seine Entscheidung nichts mit der Platzierung der AVL-Mannschaft zu tun hätte und schon Wochen vor der Heimniederlage gegen Arbesbach gefallen sei.

Krejci begann seine aktive Laufbahn 1992 beim VCA Umdasch Amstetten. Ab 2001 arbeitete er gemeinsam mit Werner Brandstetter für den VCA. Seither entwickelte sich das Team zum erfolgreichsten Herren-Volleyballverein in Niederösterreich. Unter anderem wurde man 2010 Cupsieger und stellte für die Europameisterschaft vier Spieler für den Kader.