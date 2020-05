Geschichtlich hat Vietnam weltweit sicher die Nase vorn. Bereits vor 400.000 Jahren lebten Menschen in dem Land am Golf von Thailand und dem Südchinesischen Meer. Entsprechend vielseitig sind die historischen Sehenswürdigkeiten Vietnams, das viele Jahrhunderte Krieg mit seinen Nachbarn führen musste und lange Spielball der Kolonialmächte war. Der Kaiserpalast in Hue wurde im Vietnamkrieg 1968 fast gänzlich zerstört. Anziehungspunkte für Touristen sind natürlich die Städte Hanoi und Saigon, wobei Hanoi eher den antiken Charme der Tempel und Saigon die Hektik des Westens pflegt. Gepflegt werden in Vietnam aber auch die uralten Brauchtümer und Traditionen, zu der gerade die vielfältige Musik des Landes gehört.