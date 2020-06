Vierjähriger überlebte Fenstersturz

Von einer gehörigen Portion Glück kann die Familie eines vierjährigen Buben aus Schwechat sprechen. Das kleine Lukas war Freitagabend beim Spielen aus dem Fenster der elterlichen Wohnung fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der vom Regen durchweichte Rasen dämpfte anscheinend den Aufprall so stark, dass das Kind mit leichten Verletzungen davon kam.

Lukas war Freitagabend zusammen mit seinen Eltern und dem Großvater in der Wohnung in der Himberger Straße. In einem unbeobachteten Moment dürfte das Kind im Schlafzimmer aufs Fensterbrett geklettert sei. Beide Eltern sind hörbehindert und haben die Geräusche ihres Kindes anscheinend nicht mitbekommen. Der Vierjährige stürzte plötzlich durch das offene Fenster in den Innenhof der Wohnhausanlage. "Der Bub hatte riesiges Glück. Er kam mit ein paar Blessuren davon. Wir haben ihn aber zur genauen Kontrolle in Landesklinikum Mödling gebracht", schildert die zuständige Notfallsanitäterin des Notarztwagens