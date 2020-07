Vier Personen in Fluss in Seenot

Vier Personen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Ausflug auf dem Ybbsfluss bei Winklarn im Bezirk Amstetten in Seenot geraten. Zwei Männer und zwei Frauen, begleitet von einem Hund, befuhren das neu renaturierte Teilstück der Ybbs mit einem Schlauchboot. Dieses verfing sich in einem im Flussbeet liegenden angeschwemmten Baum. Das Quartett konnte sich wegen der starken Strömung nicht mehr selbst befreien und setzte gegen 16.30 Uhr einen Notruf ab, berichtete „144 - Notruf NÖ“. Von Einsatzkräften der Feuerwehren wurden die vier Personen samt Hund kurze Zeit später unverletzt, aber leicht unterkühlt, aus ihrer misslichen Lage gerettet. Die Feuerwehrleute wärmten die Geretteten mit Aludecken. Auch das Boot konnte unbeschadet geborgen werden.